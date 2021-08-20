СБУ за сутки нашла пять тайников со взрывчаткой и гранатами в Киевской, Луганской и Николаевской областях

"По оперативным данным, злоумышленники спрятали средства поражения для дальнейшего использования в совершении диверсий и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", – говорится в сообщении.
В Киевской области при обысках в местах проживания двух фигурантов уголовного производства сотрудники СБУ обнаружили:
Фигуранты задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления.
В Николаеве сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в лесопарковой зоне областного центра. Из тайника были изъяты:
По предварительной информации, боеприпасы были контрабандой переправлены на юг Украины с территории РФ. Маршрут пролегал через временно не подконтрольные украинской власти участки границы в ОРДЛО.
В Северодонецком районе Луганской области были обнаружены три тайника, оборудованные в 2014 году участниками одной из диверсионных групп боевиков. Тайник со взрывчаткой находился в лесополосе возле поселка Вороново. Тайник с боевыми грантами был замаскирован под плитами в заброшенной хозяйственной постройке вблизи берега реки Северский Донец. Еще один арсенал был обнаружен в поле у поселка Боровское.
Всего из трех схронов правоохранители изъяли:
СБУ продолжает следствие, чтобы найти и привлечь к ответственности всех причастных к организации тайников.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
С начала 2021 года до середины августа только в Луганской области обнаружили более 40 тайников с оружием, в которых было более 200 кг взрывчатки, сообщали в СБУ. Арсеналы со взрывчаткой, предположительно, для диверсий боевиков регулярно находят и в остальных регионах – Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях и городах, включая Киев.