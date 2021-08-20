СБУ за сутки нашла пять тайников со взрывчаткой и гранатами в Киевской, Луганской и Николаевской областях

Часть боеприпасов, по информации СБУ, контрабандой переправили на юг Украины с территории РФ Фото: ssu.gov.ua

"По оперативным данным, злоумышленники спрятали средства поражения для дальнейшего использования в совершении диверсий и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", – говорится в сообщении.

В Киевской области при обысках в местах проживания двух фигурантов уголовного производства сотрудники СБУ обнаружили:

12 корпусов ручных наступательных гранат;

20 универсальных детонирующих запалов;

более 260 патронов разных калибров;

стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Фигуранты задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления.

В Николаеве сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в лесопарковой зоне областного центра. Из тайника были изъяты:

три реактивные противотанковые гранаты;

одна противопехотная мина МОН-50;

три гранаты РГД-5 с запалами

более 150 патронов разного калибра.

По предварительной информации, боеприпасы были контрабандой переправлены на юг Украины с территории РФ. Маршрут пролегал через временно не подконтрольные украинской власти участки границы в ОРДЛО.

В Северодонецком районе Луганской области были обнаружены три тайника, оборудованные в 2014 году участниками одной из диверсионных групп боевиков. Тайник со взрывчаткой находился в лесополосе возле поселка Вороново. Тайник с боевыми грантами был замаскирован под плитами в заброшенной хозяйственной постройке вблизи берега реки Северский Донец. Еще один арсенал был обнаружен в поле у поселка Боровское.

Всего из трех схронов правоохранители изъяли:

почти 15 кг тротила;

две реактивные противотанковые гранаты;

восемь гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25;

17 боевых гранат РГД-5 и Ф-1,

около 1 тыс. патронов различного калибра.

СБУ продолжает следствие, чтобы найти и привлечь к ответственности всех причастных к организации тайников.