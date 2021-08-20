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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ за сутки нашла пять тайников со взрывчаткой и гранатами в Киевской, Луганской и Николаевской областях

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Часть боеприпасов, по информации СБУ, контрабандой переправили на юг Украины с территории РФ
Часть боеприпасов, по информации СБУ, контрабандой переправили на юг Украины с территории РФ
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины за сутки выявили пять тайников с боеприпасами в Киевской и Луганской областях, а также в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 20 августа.

"По оперативным данным, злоумышленники спрятали средства поражения для дальнейшего использования в совершении диверсий и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", – говорится в сообщении.

В Киевской области при обысках в местах проживания двух фигурантов уголовного производства сотрудники СБУ обнаружили:

  • 12 корпусов ручных наступательных гранат;
  • 20 универсальных детонирующих запалов;
  • более 260 патронов разных калибров;
  • стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Фигуранты задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления.

В Николаеве сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в лесопарковой зоне областного центра. Из тайника были изъяты: 

  • три реактивные противотанковые гранаты;
  • одна противопехотная мина МОН-50;
  • три гранаты РГД-5 с запалами
  • более 150 патронов разного калибра.

По предварительной информации, боеприпасы были контрабандой переправлены на юг Украины с территории РФ. Маршрут пролегал через временно не подконтрольные украинской власти участки границы в ОРДЛО.

В Северодонецком районе Луганской области были обнаружены три тайника, оборудованные в 2014 году участниками одной из диверсионных групп боевиков. Тайник со взрывчаткой находился в лесополосе возле поселка Вороново. Тайник с боевыми грантами был замаскирован под плитами в заброшенной хозяйственной постройке вблизи берега реки Северский Донец. Еще один арсенал был обнаружен в поле у поселка Боровское.

Всего из трех схронов правоохранители изъяли:

  • почти 15 кг тротила;
  • две реактивные противотанковые гранаты;
  • восемь гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25;
  • 17 боевых гранат РГД-5 и Ф-1,
  • около 1 тыс. патронов различного калибра.

СБУ продолжает следствие, чтобы найти и привлечь к ответственности всех причастных к организации тайников.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

С начала 2021 года до середины августа только в Луганской области обнаружили более 40 тайников с оружием, в которых было более 200 кг взрывчатки, сообщали в СБУ. Арсеналы со взрывчаткой, предположительно, для диверсий боевиков регулярно находят и в остальных регионах – Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях и городах, включая Киев.

Теги: СБУ, оружие, взрывчатка, боевики, контрабанда, боеприпасы, тайник, диверсия, граната, тротил, мина, обыски, Служба безопасности Украины
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