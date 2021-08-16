С начала года на востоке Украины нашли более 200 кг взрывчатки, принадлежавшей боевикам – СБУ

Всего с начала года в Луганской области правоохранители нашли более 40 тайников с оружием Фото: ssu.gov.ua

Кроме взрывчатки, в тайниках обнаружили гранаты и реактивный пехотный огнемет производства РФ.

"Обнаруженные тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп боевиков "ЛДНР", которые оказывали вооруженное сопротивление силам АТО", – сообщили в СБУ.

В Лисичанске правоохранители нашли арсенал, предназначенный "для поражения вражеских диверсантов, причастных к подрывам нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях в 2014 году".

"Из тайника изъяли более 8 тыс. единиц оружия и боеприпасов, 9 кг тротила и пластида, противотанковый ракетный комплекс, реактивный пехотный огнемет российского производства", – сообщили в СБУ.

В центре Северодонецка в подвале многоэтажки СБУ нашла тайник с боевыми гранатами, "принадлежавший участникам незаконных вооруженных формирований".

В Станично-Луганском районе во время следственных действий у участника уголовного производства обнаружили более 1 кг взрывчатки, электродетонаторы и боевые гранаты.

В поселке вблизи Северодонецка обнаружили тайник с реактивными противотанковыми гранатами и большим количеством патронов к стрелковому оружию.

"Злоумышленники устроили схрон в 2014 году по указанию одного из главарей незаконной "ЛНР", – сообщили в СБУ.