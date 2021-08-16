С начала года на востоке Украины нашли более 200 кг взрывчатки, принадлежавшей боевикам – СБУ

Кроме взрывчатки, в тайниках обнаружили гранаты и реактивный пехотный огнемет производства РФ.
"Обнаруженные тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп боевиков "ЛДНР", которые оказывали вооруженное сопротивление силам АТО", – сообщили в СБУ.
В Лисичанске правоохранители нашли арсенал, предназначенный "для поражения вражеских диверсантов, причастных к подрывам нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях в 2014 году".
"Из тайника изъяли более 8 тыс. единиц оружия и боеприпасов, 9 кг тротила и пластида, противотанковый ракетный комплекс, реактивный пехотный огнемет российского производства", – сообщили в СБУ.
В центре Северодонецка в подвале многоэтажки СБУ нашла тайник с боевыми гранатами, "принадлежавший участникам незаконных вооруженных формирований".
В Станично-Луганском районе во время следственных действий у участника уголовного производства обнаружили более 1 кг взрывчатки, электродетонаторы и боевые гранаты.
В поселке вблизи Северодонецка обнаружили тайник с реактивными противотанковыми гранатами и большим количеством патронов к стрелковому оружию.
"Злоумышленники устроили схрон в 2014 году по указанию одного из главарей незаконной "ЛНР", – сообщили в СБУ.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.