12 тротиловых шашек, 3 кг пластида и электродетонаторы. СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой возле военного объекта

У правоохранителей есть информация, что найденное оружие и взрывчатка были незаконно доставлены из района операции Объединенных сил, ее проверяют.

Следователи ищут тех, кто организовал тайник Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боевыми средствами поражения, который был замаскирован в лесу возле одного из военных объектов в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В тайнике правоохранители нашли 12 тротиловых шашек, почти 3 кг пластида, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 со взрывателями к ним, электрические детонаторы.

Содержимое тайника отправили на экспертизу. Правоохранители проверяют информацию, что найденное оружие и взрывчатка были незаконно доставлены из района операции Объединенных сил.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение, приобретение, передача или сбыт оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины. Следователи ищут тех, кто организовал тайник.

Процессуальные действия проводились совместно с Национальной полицией и Новокаховской местной прокуратурой.