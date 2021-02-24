12 тротиловых шашек, 3 кг пластида и электродетонаторы. СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой возле военного объекта

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боевыми средствами поражения, который был замаскирован в лесу возле одного из военных объектов в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В тайнике правоохранители нашли 12 тротиловых шашек, почти 3 кг пластида, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 со взрывателями к ним, электрические детонаторы.
Содержимое тайника отправили на экспертизу. Правоохранители проверяют информацию, что найденное оружие и взрывчатка были незаконно доставлены из района операции Объединенных сил.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение, приобретение, передача или сбыт оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины. Следователи ищут тех, кто организовал тайник.
Процессуальные действия проводились совместно с Национальной полицией и Новокаховской местной прокуратурой.