СБУ обнаружила в Житомирской области источник радиоактивного излучения

По данным Службы безопасности Украины, ионизирующие материалы хранили на неработающем предприятии в Житомирской области. Оборудование изъяли и передали на экспертизу и утилизацию.

Оборудование передали госпредприятию "Радон"

Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения "Криптон-85" в Житомирской области. О находке сообщили в пресс-центре СБУ 24 февраля. Ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия, у которого закончился срок действия соответствующей лицензии. Радиоактивные элементы хранились незаконно, отметили оперативники. По результатам следственных действий оборудование изъяли и передали специализированному госпредприятию "Радон" на экспертизу и утилизацию. Расследование продолжается в рамках ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Максимальный размер наказания по данной статье – лишение свободы до 15 лет.