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СБУ обнаружила в Житомирской области источник радиоактивного излучения

По данным Службы безопасности Украины, ионизирующие материалы хранили на неработающем предприятии в Житомирской области. Оборудование изъяли и передали на экспертизу и утилизацию.

Оборудование передали госпредприятию "Радон"
Оборудование передали госпредприятию "Радон"
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения "Криптон-85" в  Житомирской области. О находке сообщили в пресс-центре СБУ 24 февраля.

Ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия, у которого закончился срок действия соответствующей лицензии. Радиоактивные элементы хранились незаконно, отметили оперативники.

По результатам следственных действий оборудование изъяли и передали специализированному госпредприятию "Радон" на экспертизу и утилизацию.

Расследование продолжается в рамках ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Максимальный размер наказания по данной статье – лишение свободы до 15 лет.  

Теги: СБУ, утилизация, Житомирская область, радиация, экспертиза, расследование
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