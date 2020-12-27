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Работы на реке Припять угрожают миллионам украинцев – The Guardian

С июля на Припяти проходят работы по дноуглублению в рамках восстановления международного водного пути Е40. В Администрации морских портов Украины заявляли, что все работы проводятся с соблюдением требований экологической безопасности, но The Guardian, ссылаясь на экспертов, заявила, что некоторые работы проводились в близости к ядерному реактору Чернобыльской АЭС.

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Работы на Припяти начались в июле этого года
Работы на Припяти начались в июле этого года
Фото: uspa.gov.ua

Углубление реки Припять, протекающей мимо чернобыльского ядерного реактора, способно привести к радиоактивному загрязнению питьевой воды для 8 млн человек в Украине. Об этом 23 декабря пишет The Guardian.

Дноуглубительные работы на реке Припять являются частью международного проекта по восстановлению водного пути E40 протяженностью 2 тыс. км, который соединит Балтийское и Черное моря и пройдет через Польшу, Беларусь и Украину. 

Сейчас реку разрыли уже как минимум в семи разных местах, пять из которых находятся в пределах 10 км от реактора.

The Guardian подчеркивает, что это противоречит рекомендациям Международного агентства по атомной энергии, согласно которым Чернобыльская зона отчуждения должна оставаться нетронутой из-за долговременного загрязнения в результате взрыва.

Ряд неправительственных организаций раскритиковали работы по углублению реки. В частности, Save Polesia, Всемирный фонд дикой природы и BirdLife считают, что в технико-экономическом обосновании для строительства Е40, проведенном в 2015 году Морским институтом Гданьска, не были должным образом проанализированы последствия радиоактивного загрязнения в результате дноуглубительных работ.

Кроме того, французская негосударственная организация по контролю за радиоактивностью в западном регионе (Acro) после исследования предупредила, что строительство E40 может оказать радиологическое воздействие на строительных рабочих и население, проживающее ниже по течению.

О работах по дноуглублению Припяти Администрация морских портов Украины сообщала в январе этого года. Работы выполняет компания "Соби", которая выиграла тендер. Общий объем ремонтного черпания составляет 100 тыс. м3 грунта. "Соби" сообщала, что начала работы в июле этого года.

Результатом работ должно стать обеспечение гарантированных габаритов судового хода (глубина – 1,6 м, ширина – 35 м, радиус закругления – 300 м) на украинском участке реки Припять общей протяженностью 64,5 км. Стоимость работ по договору составляет почти 9,9 млн грн. В АМКУ отмечали, что все работы будут проводиться с обязательным соблюдением требований экологической безопасности.

Теги: экология, Чернобыльская АЭС, Припять, радиация
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