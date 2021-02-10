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В дыму и противогазах. В Харькове гвардейцы учились проводить разведку во время техногенных катастроф. Фоторепортаж

Сегодня 01.53
В Харькове гвардейцы Слобожанской бригады провели учения по специальным действиям во время техногенных катастроф и аварий. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Почти неделю личный состав внештатных расчетов радиационной и химической разведки и наблюдения повышал свои навыки на специальных сборах. К учениям были привлечены военнослужащие срочной службы, прибывшие в части осенью прошлого года. На практических занятиях гвардейцы работали со специальными приборами для разведки, дозиметрами, средствами для индивидуальной и коллективной защиты.
Теги: МВД, Харьков, авария, Национальная гвардия, разведка, катастрофа, военные учения, радиация, учения, военнослужащий
 

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