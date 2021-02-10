В дыму и противогазах. В Харькове гвардейцы учились проводить разведку во время техногенных катастроф. Фоторепортаж
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
В Харькове гвардейцы Слобожанской бригады провели учения по специальным действиям во время техногенных катастроф и аварий. Об этом сообщает
пресс-служба МВД. Почти неделю личный состав внештатных расчетов радиационной и химической разведки и наблюдения повышал свои навыки на специальных сборах. К учениям были привлечены военнослужащие срочной службы, прибывшие в части осенью прошлого года. На практических занятиях гвардейцы работали со специальными приборами для разведки, дозиметрами, средствами для индивидуальной и коллективной защиты.