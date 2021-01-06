В Луганской области прошла тренировка украинских снайперов. Фоторепортаж

21 сентября, 2020 16.22

В Министерстве обороны Украины расширили рацион сухого пайка военнослужащих, еда упакована в реторт-пакеты, которые, по отзывам военных, удобнее, чем консервные банки. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.