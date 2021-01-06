В Луганской области прошла тренировка украинских снайперов. Фоторепортаж
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook
На одном из учебных полигонов в Луганской области прошли тренировки снайперов отдельной механизированной бригады, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, сообщил
пресс-центр штаба ООС. Под руководством инструкторов военные оттачивали свое мастерство в том, как скрытно подойти к цели, обустроить позицию, правильно и точно выстрелить с учетом погоды, направления и скорости ветра. "Наши ребята выполняют боевые стрельбы по несколько раз в месяц. Работают парами на рабочей дистанции от 700 до 1200 метров. Работают как днем, так и ночью", – рассказал командир взвода снайперов.