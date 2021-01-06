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В Луганской области прошла тренировка украинских снайперов. Фоторепортаж

Сегодня 00.14
На одном из учебных полигонов в Луганской области прошли тренировки снайперов отдельной механизированной бригады, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба ООС. Под руководством инструкторов военные оттачивали свое мастерство в том, как скрытно подойти к цели, обустроить позицию, правильно и точно выстрелить с учетом погоды, направления и скорости ветра. "Наши ребята выполняют боевые стрельбы по несколько раз в месяц. Работают парами на рабочей дистанции от 700 до 1200 метров. Работают как днем, так и ночью", – рассказал командир взвода снайперов.
Теги: Луганская область, снайперы, военные учения, учения, военнослужащий, тренировка, ООС
 

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