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Морской спецназ Украины провел тренировку на эсминце Великобритании. Фоторепортаж

Сегодня 16.01

Операторы-разведчики 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с коллегами из стран НАТО на эсминце Dragon королевских военно-морских сил Великобритании, сообщает Минобороны Украины. Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, мероприятия на борту, ведение ближнего боя и зачистка судна. Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "Орбитал" – "Развитие партнерства – Украина".

Теги: Великобритания, военные учения, ВМС Великобритании
 

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