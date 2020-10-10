Морской спецназ Украины провел тренировку на эсминце Великобритании. Фоторепортаж
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Операторы-разведчики 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с коллегами из стран НАТО на эсминце Dragon королевских военно-морских сил Великобритании, сообщает Минобороны Украины. Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, мероприятия на борту, ведение ближнего боя и зачистка судна. Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "Орбитал" – "Развитие партнерства – Украина".