В Украине проведут военные учения Объединенных сил ВСУ – Наев

В Украине в 2020 году пройдут масштабные военные учения. Об этом агентству "Укринформ" сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
"Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета – начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", – заявил он.
Наев отметил, что целью учений будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.
Он добавил, что после военных учений командование Объединенных сил ВСУ будет в полном объеме готово к выполнению боевых задач.
27 марта бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев стал командующим Объединенными силами ВСУ.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.