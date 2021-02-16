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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Зараженные радиоактивными отходами воды в районе Енакиево могут попасть в питьевые источники, водохранилища и море

Российские оккупанты не допускают международных специалистов, чтобы они проверили ситуацию с радиационным загрязнением в районе Енакиево, заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

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Гармаш: Следует давить на Россию
Гармаш: Следует давить на Россию
Фото: Игорь А. Козловский / Facebook

Зараженные радиоактивными отходами воды в районе оккупированного Енакиево Донецкой области несут угрозу всему региону. Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

"Речь об угрозе радиационного загрязнения. Она возникла после того, как почти три года назад оккупационная администрация ОРДО прекратила откачку воды с объекта "Кливаж" в шахте "Юнком" (район Енакиево). Еще в 1979 году в шахте провели ядерный взрыв. До 2018-го из шахты, не работающей с 2001 года, откачивали воду. Это нужно, чтобы радиация не поднялась на поверхность. Но три года назад, в апреле 2018 года, оккупационная администрация затопила шахту", – пояснил Гармаш.

Он отметил, что российские оккупанты не допускают международных специалистов, чтобы они проверили ситуацию с радиационным загрязнением.

"Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести мониторинговую миссию на временно не подконтрольной нам территории. Но россияне, фактически управляющие там всем, инспекторов МАГАТЭ не допускают. Похоже, ситуация действительно серьезная. Зараженные радиоактивными отходами воды могут попасть в питьевые источники, водохранилища, в море. Это серьезная опасность для всего региона. Следует давить на Россию с требованием допустить туда инспекторов МАГАТЭ", – подчеркнул Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2018 года прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту заявлений боевиков "ДНР" о намерении затопить шахту "Юный коммунар", где в 1970-е годы был произведен подземный ядерный взрыв.

США призывали Россию к ответственности из-за намерения боевиков затопить радиоактивную шахту.

В августе 2019 года эксперт ОБСЕ по вопросам экологии Дмитрий Аверин сообщал, что в Енакиево затоплены почти все шахты.

Теги: Россия, Украина, экология, Донбасс, оккупация, Сергей Гармаш, радиация, ДНР, МАГАТЭ, Юнком
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