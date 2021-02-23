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СБУ пресекла деятельность хакеров, взламывавших профили в соцсетях и мессенджеры чиновников

Злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали профили в соцсетях и электронные почтовые ящики чиновников Киевской области. Среди пострадавших – председатель одного из районных судов области. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, программное обеспечение для получения несанкционированного доступа
Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, программное обеспечение для получения несанкционированного доступа
Фото: ssu.gov.ua

В Киевской области действовала хакерская группировка, участники которой за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в социальных сетях и электронным почтовым ящикам пользователей. Об этом 23 февраля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации следствия, злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали аккаунты в соцсетях и мессенджеры ряда чиновников Киевской области.

"Среди пострадавших от их действий – председатель одного из районных судов области. Стоимость "услуг" составляла до $3 тыс. в зависимости от сложности и объема работы", – уточнили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что владелец хостинга регулярно бывает в России. Основной клиентурой фигуранта были граждане РФ и украинские частные детективы. Следствие проверяет возможные связи владельца хостинга со спецслужбами РФ.

"Для анонимности оплаты услуг злоумышленник принимал расчеты в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем", – говорят в СБУ.

Во время обысков в арендованных помещениях и в доме организатора хакерской группировки  в Фастовском районе Киевской области правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, программное обеспечение, используемое для получения несанкционированного доступа. 

Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров,  компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, СБУ, Украина, хакеры, компьютеры, банковские карты, соцсети, спецслужбы, чиновники, программное обеспечение, сервер, безопасность, обыски, мессенджер, криптовалюта
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