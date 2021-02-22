СБУ задержала в Киеве подполковника налоговой, он передавал "ДНР" закрытые базы данных

По данным Службы безопасности Украины, сотрудник налоговой милиции Главного оперативного управления Государственной фискальной службы Украины передавал кураторам из "ДНР" данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины.

Подполковнику налоговой грозит тюремный срок до 15 лет с конфискацией имущества Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве подполковника налоговой милиции Главного оперативного управления Государственной фискальной службы Украины. Его подозревают в работе на разведку так называемой "Донецкой народной республики", сообщила 22 февраля пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, сотрудник ГФС Украины "сливал" боевикам информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

В частности, он передавал кураторам из "ДНР" данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины, информацию о проведенных госучреждениями закупках, состоянии выполнения оборонного госзаказа.

Подполковник налоговой действовал в цепочке с женой, она проживает на оккупированной территории и работает в структуре так называемого "Министерства доходов и сборов "ДНР", отметили в Офисе генерального прокурора Украины.

Налоговика задержали по месту жительства после переправки тайного документа.

Ему сообщено о подозрении в создании террористической организации, разглашении государственной тайны и несанкционированном действии с информацией, совершенную лицом, имеющим право доступа к ней (ст. 258-3, 328, 362 УКУ). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

Операция СБУ проведена совместно со следователями Государственного бюро расследований и сотрудниками Главного управления собственной безопасности ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.