СБУ раскрыла схему хищения денег сотрудниками "Укрзалізниці" на ремонте моста

Должностные лица регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" организовали схему хищения государственных средств при ремонте железнодорожного моста на участке "Гомель – Чернигов – Киев".

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных денег в компании "Укрзалізниця", которые выделили на один из объектов инфраструктуры железнодорожной отрасли. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ 22 февраля.

По информации спецслужбы, схему организовали при ремонте железнодорожного моста на участке международного сообщения "Гомель – Чернигов – Киев". От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по Украине, уточнили в СБУ.

Оперативники установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" действовали в сговоре с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры они искусственно завысили объемы выполненных работ и материалов, сказано в сообщении.

В рамках досудебного расследования СБУ инициировала экспертизы, которые подтвердили завышение стоимости выполнения контракта в два раза.

"Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста. Благодаря усилиям СБУ профильные специалисты восстановили его надежную работу", – добавили в ведомстве.

Организаторам схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет, а второй – от двух до пяти лет.