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"Будет очень легкая индексация". Криклий анонсировал ежемесячное повышение цен на железнодорожные билеты на 2%

Цены на железнодорожные пассажирские перевозки с марта-апреля этого года будут расти в среднем на 2%. Но если купить билет заранее, можно получить до 40% скидки, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Укрзалізниця" в прошлом году не повышала тарифы на пассажирские перевозки
"Укрзалізниця" в прошлом году не повышала тарифы на пассажирские перевозки
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предупредил о ежемесячном росте цен на железнодорожные пассажирские перевозки на 2% с марта-апреля текущего года. О планах министр рассказал в эфире программы "Здоровая политика" на "Українському радіо" 17 февраля.

"Повышение... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзалізниці". Но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее, получить до 40% скидки", – сказал Криклий.

Министр уверен, что благодаря такому подходу билеты станет выгоднее покупать не в последний момент, а заранее. 

"За счет этой скидки [цена билета] выйдет дешевле, чем сейчас. У нас по "Интерсити" на второй класс вообще уменьшили цену. Но даже за счет индексации по 2% [...] Три месяца пройдет – это уже 6%, но вы получаете 40% скидку, и это существенно дешевле, чем было ранее", – добавил он.

В "Укрзалізниці" обещали с марта по декабрь 2021 года постепенно увеличивать цены на железнодорожные билеты. В компании заявили, что индексация цен "далека от покрытия существующих затрат". Пока известно, что стоимость билета в плацкарте из Киева во Львов постепенно, с марта по декабрь, вырастет со 190 грн до 232 грн.

В 2020 году тарифы на пассажирские перевозки "Укрзалізниця" не повышала. В апреле Криклий заявлял, что к этому вопросу "нужно будет возвращаться в будущем".

Теги: Укрзалізниця, цены, железная дорога, тарифы, Интерсити, перевозки, билеты, инфраструктура, пассажиры
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