"Укрзалізниця" с марта начнет повышать цены на железнодорожные билеты

В "Укрзалізниці" заявили, что с 2018 года не повышали цены на железнодорожные билеты. С марта по декабрь 2021 года проведут индексацию, которая "далека от покрытия существующих затрат".

Стоимость билета в плацкарте из Киева во Львов в декабре вырастет до 232 грн Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" с марта по декабрь 2021 года постепенно будет увеличивать цены на железнодорожные билеты. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Наконец вопрос индексации пассажирских тарифов, которые с 2018 года не индексировались, несмотря ни на уровень инфляции, ни на курс валют, поднялся к обсуждению на государственном уровне", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что запланированная индексация "далека от покрытия существующих затрат". Стоимость билета в плацкарте из Киева во Львов постепенно, с марта по декабрь, вырастет со 190 грн до 232 грн.

По их словам, вопрос индексации тарифов на пассажирские перевозки обсуждают в профильном Министерстве инфраструктуры Украины.

В компании надеются, что результатом сотрудничества с Мининфраструктуры, кроме индексации тарифов, будет расширение программы лояльности и скидок, а также повышение качества услуг.

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на финансовый план компании, заявляло, что в финплане "Укрзалізниці" на 2021 год предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн, говорится в сообщении.

В 2020 году тарифы на пассажирские перевозки УЗ не повышала. В апреле министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что к этому вопросу "нужно будет возвращаться в будущем".