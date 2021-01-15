"Укрзалізниця" назвала топ-5 стран ЕС по объемам грузоперевозок с Украиной в 2020 году

Пресс-служба "Укрзалізниці" назвала топ-5 стран ЕС по объемам грузоперевозок с Украиной в 2020 году.
Первое место в прошлом году заняла Польша – в эту страну и обратно были перевезены почти 10 млн тонн груза. В числе лидеров также Словакия, Чехия, Италия и Румыния.
В общей сложности "Укрзалізниця" в 2020 году перевезла в страны Евросоюза и обратно более 40 млн тонн грузов. При этом перевозки на экспорт в страны ЕС составили почти 29 млн тонн, импорт – почти 4 млн тонн, транзит – около 7,5 млн тонн.
Отдельно в "Укрзалізниці" отметили рост грузоперевозок между Украиной и Румынией в прошлом году на 21,2% – почти 4 млн тонн.