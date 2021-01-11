В "Укрзалізниці" заявили, что чат-бот по продаже билетов запускается в сотрудничестве с Visa.

Сейчас билеты на поезд можно купить в железнодорожных кассах и онлайн на сайте "Укрзалізниці" Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" запустит чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов. Об этом 11 января сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в "Укрзалізниці", чат-бот запускается в сотрудничестве с Visa и технологическим партнером – американской компанией Middleware Inc. – на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

В связи с запуском чат-бота на 12 января "Укрзалізниця" анонсировала пресс-конференцию.

Сейчас билеты на поезд можно купить в железнодорожных кассах и онлайн на сайте "Укрзалізниці".

По состоянию на 10 января с начала года компания продала более 505 тыс. билетов.