"Укрзалізниця" запустит чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов. Об этом 11 января сообщает пресс-служба компании.
Как отметили в "Укрзалізниці", чат-бот запускается в сотрудничестве с Visa и технологическим партнером – американской компанией Middleware Inc. – на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.
В связи с запуском чат-бота на 12 января "Укрзалізниця" анонсировала пресс-конференцию.
Сейчас билеты на поезд можно купить в железнодорожных кассах и онлайн на сайте "Укрзалізниці".
По состоянию на 10 января с начала года компания продала более 505 тыс. билетов.