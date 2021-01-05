"Укрзалізниця" запустит в Карпаты дополнительные поезда на Рождество

"Укрзалізниця" 6 января отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат, которые прибудут на место назначения 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В направлении Карпат будут следовать такие поезда:
Расписание движения поездов доступно на сайте "Укрзалізниці". Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обеспечит все противоэпидемические меры для безопасного путешествия пассажиров, уточняется в сообщении.
К новогодним праздникам "Укрзалізниця" назначила два дополнительных поезда. С 24 декабря запустили поезда №5/6 "Ужгород – Херсон" и №149/150 "Харьков – Ворохта". 13 декабря "Укрзалізниця" запустила новый поезд – "Киев – Авдеевка".