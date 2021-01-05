"Укрзалізниця" запустит в Карпаты дополнительные поезда на Рождество

В направлении Карпат на Рождество будут следовать 19 дополнительных поездов, с расписанием их движения можно ознакомиться на сайте "Укрзалізниці".

К новогодним праздникам "Укрзалізниця" назначала два дополнительных поезда Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" 6 января отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат, которые прибудут на место назначения 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В направлении Карпат будут следовать такие поезда:

№4/3 "Запорожье – Ужгород";

№7/8 "Киев – Ивано–Франковск – Черновцы";

№13/14 "Киев – Солотвино";

№15/16 "Харьков – Рахов";

№21/22 "Харьков – Трускавец";

№26/25 "Одесса – Ужгород";

№29/30 "Киев – Ужгород";

№41/42 "Днепр – Трускавец";

№43/44 "Киев – Ивано–Франковск";

№46/45 "Лисичанск – Ужгород";

№49/50 "Киев – Трускавец";

№81/82 "Киев – Ужгород";

№108/107 "Одесса – Ужгород";

№134/133 "Николаев – Рахов";

№136/135 "Одесса – Черновцы";

№143/144 "Киев – Ворохта";

№357/358 "Киев – Рахов";

№601/602 "Львов – Солотвино";

№745/746 "Киев – Славское".

Расписание движения поездов доступно на сайте "Укрзалізниці". Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обеспечит все противоэпидемические меры для безопасного путешествия пассажиров, уточняется в сообщении.