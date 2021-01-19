"Укрзалізниця" недополучила 72% возмещений за льготные перевозки электричками. Названы области с наибольшими долгами

В 2020 году "Укрзалізниця" перевезла пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн, но получила 28% компенсаций стоимости от органов местной власти. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании.
"Среди крупнейших должников – местные органы власти: Харьковской области (38,6 млн грн), Киевской области (25 млн грн), Львовской области (17,3 млн грн), Одесской области (10,8 млн грн), Днепропетровской области (17,9 млн грн) и Киев (29,5 млн грн)", – заявили в компании.
По информации компании, лидерами по погашению долга являются местные органы власти Херсонской, Луганской, Николаевской, Житомирской и Волынской областей, а антилидером – Киев, уровень оплаты долгов которого за перевозку льготников равен нулю.
"Такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава", – заявили в "Укрзалізниці".
Компания призывала местные власти "как можно быстрее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении".
Глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявлял, что общая задолженность перед компанией за перевозку льготных пассажиров уже превышает 2 млрд грн. По его словам, задолженность Министерства образования и науки составляет 1 млрд грн, местных бюджетов – почти 1 млрд грн.
Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.