"Укрзалізниця" недополучила 72% возмещений за льготные перевозки электричками. Названы области с наибольшими долгами

За 2020 год Киев задолжал "Укрзалізниці" 29,5 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщили в компании.

В 2020 году "Укрзалізниця" перевезла пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн, но получила 28% компенсаций стоимости от органов местной власти. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании.

"Среди крупнейших должников – местные органы власти: Харьковской области (38,6 млн грн), Киевской области (25 млн грн), Львовской области (17,3 млн грн), Одесской области (10,8 млн грн), Днепропетровской области (17,9 млн грн) и Киев (29,5 млн грн)", – заявили в компании.

По информации компании, лидерами по погашению долга являются местные органы власти Херсонской, Луганской, Николаевской, Житомирской и Волынской областей, а антилидером – Киев, уровень оплаты долгов которого за перевозку льготников равен нулю.

"Такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава", – заявили в "Укрзалізниці".

Компания призывала местные власти "как можно быстрее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении".

Глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявлял, что общая задолженность перед компанией за перевозку льготных пассажиров уже превышает 2 млрд грн. По его словам, задолженность Министерства образования и науки составляет 1 млрд грн, местных бюджетов – почти 1 млрд грн.