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Задолженность только Министерства образования перед "Укрзалізницею" – 1 млрд грн – Жмак

Государство не доплачивает за перевозки льготных пассажиров и "Укрзалізниці" приходится за счет грузоперевозок финансировать часть этих перевозок, рассказал глава правления компании Владимир Жмак.

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Владимир Жмак: Задолженность местных бюджетов за перевозку льготных пассажиров пригородными поездами составляет еще почти 1 млрд грн
Владимир Жмак: Задолженность местных бюджетов за перевозку льготных пассажиров пригородными поездами составляет еще почти 1 млрд грн
Фото: my.ua

"Укрзалізниці" не компенсируют затраты на перевозку льготных пассажиров, только Министерство образования задолжало 1 млрд грн, рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

Он отметил, что сейчас пассажирские перевозки убыточны для компании, расходы на них "Укрзалізниця" финансирует за счет грузоперевозок, но у компании есть план, как изменить эту ситуацию.

"Пассажирские перевозки дотируемые во всем мире, а у нас государство за это не доплачивает и "Укрзалізниці" приходится за счет грузоперевозок финансировать часть перевозок пассажирских", – рассказал Жмак.

По словам руководителя компании, общая задолженность перед "Укрзалізницею" за перевозку льготных пассажиров уже превышает 2 млрд грн.

"Кроме того, что мы не получаем никаких дотаций, нам еще и не компенсируют перевозки льготных пассажиров. На сегодняшний день задолженность только Министерства образования и науки перед "Укрзалізницею" – миллиард грн. Задолженность местных бюджетов за перевозку льготных пассажиров пригородными поездами составляет еще почти 1 млрд грн", – перечислил он.

Жмак считает, что если компания будет заключать прямые договоры с местными властями, то проблему можно решить.

"Мы хотим, чтобы пассажирские перевозки стали самоокупаемыми. Как?.. Хотим выйти на прямые публичные договоры на перевозку пассажиров с органами центральной власти и с органами местной власти, с большими крупными заводами, предприятиями, которые заинтересованы в аккуратном пунктуальном прибытии на работу своих сотрудников. И мы будем использовать принцип пряника: если у вас с нами есть договор, вы получите новую модернизированную электричку, чистую, аккуратную, со всеми условиями перевозки. Если у вас нет с нами договора, то по остаточному принципу будем предоставлять вам электрички Рижского завода 1976 года", – отметил глава компании.

Жмак сообщал в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Теги: Укрзалізниця
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