"Украинский логистический альянс" заявил о злоупотреблениях должностных лиц "Укрзалізниці" в сфере грузоперевозок

Операторы железнодорожного грузового подвижного состава сообщили в письме к представителям власти, что обеспокоены установлением минимальных ставок на использование полувагонов.

Участники рынка расценивают решение АО "Укрзалізниця" как демпинг и злоупотребление монопольным положением, сказано в сообщении Фото: depositphotos.com

Ассоциация "Украинский логистический альянс" обратилась к ряду профильных государственных инстанций с предложением дать оценку действиям и решениям должностных лиц АО "Укрзалізниця" по грузоперевозкам. Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

"Ассоциация "Украинский логистический альянс" письменно обратилась к Государственной регуляторной службе Украины, Мининфраструктуры Украины и комитету Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры с предложением дать оценку решениям АО "Укрзалізниця", связанным с установлением минимальных ставок на использование полувагонов", – говорится в сообщении.

Ряд операторов железнодорожного грузового подвижного состава обеспокоены установлением со стороны "Укрзалізниці" минимальных ставок на использование полувагонов на голландских аукционах "ProZorro.Продажі".

"Участники рынка расценивают решение АО "Укрзалізниця" по этому поводу как демпинг и злоупотребление монопольным положением, а также считают, что в дальнейшем оно ухудшит состояние с обеспечением грузоотправителей подвижным составом", – сообщают в пресс-службе ассоциации.