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Омелян: Формально с 1 января Украина сознательно открывает свой рынок для товаров из России

Сегодня на границе Украины сосредоточено 1500 грузовых железнодорожных вагонов, зарегистрированных раньше резидентами Российской Федерации, которые готовятся к въезду на территорию Украины с 00.00 1 января 2021 года, утверждает экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Владимир Омелян: И это только то количество, которое удалось отследить и о котором можно говорить открыто
Фото: Вадим Мурачов / Facebook

Премьер-министр Украины не подписал постановление о продлении эмбарго на ввоз товаров из России, и если до конца года он этого не сделает, то с 1 января путь российской продукции на рынок Украины будет открыт, заявил 22 декабря в своем Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"25 ноября 2020 года на заседании Кабинет Министров Украины принял решение о внесении изменений в постановление №1147 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", которым продлил действие эмбарго на ввоз в Украину товаров, произведенных в России, до 31 декабря 2021 года. Сегодня, за восемь дней до Нового года, постановление о внесении изменений и продлении действия эмбарго до 31 декабря 2021 года не подписано премьер-министром Украины, не опубликовано, а значит, не вступило в силу. Таким образом, формально с 1 января 2021 года Украина сознательно открывает свой рынок для товаров, происходящих из Российской Федерации", – написал он.

Омелян добавил, что эта ситуация угрожает украинскому рынку вагоностроения.

"Я неоднократно обращал внимание, к каким негативным последствиям в масштабах всей страны привела бездеятельность чиновников на конкретном примере создания профицита вагонов, фактического приостановления вагоностроительных предприятий и затянувшегося экономического кризиса в области железнодорожных перевозок и области вагоностроения. Уже сегодня на границе Украины сосредоточено, по имеющейся информации, 1500 грузовых железнодорожных вагонов, зарегистрированных раньше резидентами Российской Федерации, которые готовятся к въезду на территорию Украины с 00.00 1 января 2021 года. И это только то количество, которое удалось отследить и о котором можно говорить открыто и подтвержденно. Фактически количество российского металлолома, который будет ввезен на таможенную территорию Украины с 1 января 2021 года, будет намного больше", – утверждает политик.

По его словам, прекращение действия эмбарго будет касаться всех без исключения отраслей экономики Украины.

"Кроме морального фактора, состояния "ни войны, ни мира", отрицательные последствия отмены эмбарго в количественном выражении в виде убытков для украинского бизнеса, инвесторов, производителей трудно даже спрогнозировать. Продолжение эмбарго – это вопрос национальной безопасности, защиты интересов Украины, собственных граждан, собственных производителей, собственных инвесторов. Попытки на уровне Кабинета Министров открыть рынок для российских товаров в существующих условиях – сознательная работа на Российскую Федерацию", – убежден Омелян.

Он призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Владислава Криклия "обеспечить срочное подписание и обнародование решения о внесении изменений в постановление №1147 от 30 декабря 2015 года и продолжение в действующей редакции действия эмбарго на ввоз товаров из Российской Федерации".

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158263511348439

Теги: Кабинет Министров, эмбарго, вагоны, Владимир Омелян, премьер-министр
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