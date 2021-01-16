Глава "Укрзалізниці" назвал сумму своей месячной зарплаты

Глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак сказал, что свою зарплату вносит в декларацию и ее может увидеть любой человек.

Глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак зарабатывает 625 тыс. грн в месяц. О размере своего вознаграждения он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Она [зарплата] значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя [Евгения Кравцова], потому что, когда обсуждался контракт со мной, мне сказали, что высокая заработная плата предыдущего руководителя вызвала очень большой общественный резонанс. Поэтому я должен это понять и согласиться на зарплату намного меньшую", – пояснил Жмак.

Свою зарплату глава "Укрзалізниці" вносит в декларацию.

"Моя зарплата составляет 625 тыс. грн. И это любой сможет увидеть в декларации. Поэтому прятать ее смысла никакого нет. Но я хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я был в "Киевстаре", ТНК-BP и тому подобное", – сказал Жмак.

Жмак считает такую зарплату ниже рыночного уровня для ответственности, которую имеет руководитель "Укрзалізниці".

В интервью "Экономической правде" 20 сентября прошлого года Жмак отказался назвать свою зарплату. тогда он говорил, что перед ним стоит "достаточно нереалистичное задание" – сделать из железнодорожного перевозчика прибыльную компанию.

Кабмин Украины 26 августа 2020 года назначил Жмака главой правления "Укрзалізниці". До этого он с мая 2019 года занимал должность члена наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Название компании произошло от слияния российской "Тюменской нефтяной компании" и британской British Petroleum.