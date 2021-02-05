"Укрзалізниця" начала продажи льготных билетов через чат-боты. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба компании.
С сегодняшнего дня в чат-ботах стали доступны детские и студенческие билеты на поезда "Интерсити+".
По данным компании, всего с начала работы чат-ботов количество их пользователей достигло 74 тыс. При этом 80% из них воспользовались чат-ботом в Viber.
Всего через чат-боты было забронировано около 1,2 тыс. билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay.
"Укрзалізниця" запустила чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram 12 января этого года.