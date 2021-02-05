С начала работы чат-ботов "Укрзалізниці" количество их пользователей достигло 74 тыс., сообщает пресс-служба компании.

За время работы чат-ботов "Укрзалізниці" через них было забронировано около 1,2 тыс. билетов Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" начала продажи льготных билетов через чат-боты. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба компании.

С сегодняшнего дня в чат-ботах стали доступны детские и студенческие билеты на поезда "Интерсити+".

По данным компании, всего с начала работы чат-ботов количество их пользователей достигло 74 тыс. При этом 80% из них воспользовались чат-ботом в Viber.

Всего через чат-боты было забронировано около 1,2 тыс. билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay.

"Укрзалізниця" запустила чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram 12 января этого года.