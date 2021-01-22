"Укрзалізниця" на открытом аукционе продала услуги грузовых перевозок по рыночным ценам, которые обеспечивают дополнительную прибыль – заявление компании

Конечная стоимость ставки остается постоянной и конкурентоспособной – 480 грн, сообщили в "Укрзалізниці".

АО "Укрзалізниця" провела ряд аукционов на использование вагонов по рыночным ценам. За последние два дня было продано пять лотов на более чем 505 тыс. отправлений вагонов, говорится в пресс-релизе компании.

"Подчеркнем, что конечная стоимость ставки остается постоянной и конкурентоспособной – 480 грн. Таким образом, "Укрзалізниця" предлагает всем желающим компаниям приобрести необходимый подвижной состав удобными небольшими объемами, сформированными на основе подсчета процента утилизации вагонов парка. Непосредственно для компании данная инициатива обеспечивает дополнительную прибыль и гарантирует сохранность подвижного состава в рабочем состоянии", – говорится в заявлении компании.

"UZ-Cargo с целью усиления позиций компании в сфере грузоперевозок разработала план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов. Главная цель UZ-Cargo – обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок", – сказано в пресс-релизе.

В декабре цена вагона составляла 343 грн в сутки, сообщала в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.