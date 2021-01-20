"Укрзалізницю" крайне необходимо реформировать, и новый глава настроен решительно – нардеп Бондарев

"Укрзалізниця" ежегодно зарабатывает на перевозке грузов 20 миллиардов гривен и такую же сумму теряет на пассажирских перевозках, рассказал народный депутат от "Батьківщини", член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

Реформирование "Укрзалізниці" давно назрело и новый руководитель Владимир Жмак настроен его провести и повысить эффективность компании, заявил народный депутат от "Батьківщини", член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев в эфире телеканала "Наш".

"Этот директор с его командой решительно настроен на то, чтобы двигаться вперед: как минимум разделить эту компанию на различные компании, сделать аудит и дать ответ населению, какова себестоимость перевозок", – рассказал Бондарев.

По его словам, предыдущие руководители только обещали провести реформирование "Укрзалізниці", однако не сделали этого, а ситуация на железной дороге с каждым годом ухудшалась.

"20 миллиардов гривен каждый год зарабатывает "Укрзалізниця" на перевозке грузов. И именно такую же цифру теряет на пассажирских перевозках. Вы знаете, сколько существует вокзалов, на которых люди не садятся на поезд, электричку, не платят ни копейки? А 95% путей уже изношены полностью, их надо менять. Полностью добитое хозяйство", – отметил депутат.

Он добавил, что у "Укрзалізниці" на балансе много непрофильных активов – санатории, медицинские учреждения и карьеры, которые также загоняют компанию в убытки. Поэтому, по мнению Бондарева, разделение на отдельные бизнесы давно назрело.

"На сегодня уже все понимают, что надо разделить эту компанию. Одна компания должна обслуживать пути и инфраструктуру, но инфраструктуру действующую – вокзалы, пути, поезда, еще что-то. Другая должна использовать вагоны и оборот вагонов. Кто-то должен перевозить грузы, а кто-то – пассажиров", – подытожил Бондарев.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Жмак говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.