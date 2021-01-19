"Укрзалізниці" необходима масштабная реформа и поддержка от государства – Гройсман

Запланированное в рамках реформирования разделение "Укрзалізниці" на отдельные бизнесы может быть эффективным, но компании также нужно предоставить поддержку от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры, считает бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

"Укрзалізниця" нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации. Об этом заявил бывший премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, запланированное в рамках реформирования разделение "Укрзалізниці" на отдельные бизнесы может быть эффективным, но компании также нужно предоставить поддержку от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.

"Компания нуждается в поддержке со стороны самого государства. Больше кредитных ресурсов, больше инвестиций в модернизацию, в том числе и путевое хозяйство, энергетику... Не 10 вагонов купить, а модернизация всего подвижного состава пассажирских перевозок", – сказал Гройсман.

Он отметил, что от эффективности работы "Укрзалізниці" зависит экономическая ситуация в стране, поэтому государство должно инвестировать в развитие компании.

"От украинской железной дороги зависит экономика страны, экспорт, импорт, производство. Мы вели много переговоров с производителями различных сфер, и они всегда ставили вопрос о логистике, о железной дороге и т.д. Поэтому железная дорога имеет огромное социальное значение для мобильности людей, и непосредственно для экономики", – пояснил экс-премьер.

Руководитель "Укрзализниці" Владимир Жмак сообщал в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.