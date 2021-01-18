В украинских электричках установят камеры наблюдения

В украинских электропоездах появятся камеры наблюдения, а также так называемая "красная кнопка", с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей, чтобы предотвратить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

"Укрзалізниця" планирует установить в украинских электричках камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак, говорится на сайте ведомства.

"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", – подчеркнул он.

Также, по словам Владимира Жмака, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая "красная кнопка", с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей, чтобы предотвратить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

В "Укрзалізниці" напомнили, что с 25 августа прошлого года предприятие запустило пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.