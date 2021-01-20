Жмак: Повышая тарифы, "Укрзалізниця теряет грузопоток, а соответственно – меньше зарабатывает

Для повышения доходности "Укрзалізниці" нужно наращивать грузопоток, но при постоянном повышении тарифов это сделать невозможно, поэтому компания регулярно проводит консультации с бизнесом, чтобы быть для него предсказуемым партнером, заявил глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

Владимир Жмак: Я хочу забрать у автомобилистов грузы, для того чтобы дороги, которые построятся, не убивались, а я получал дополнительный доход Фото: vladimir.zhmak / Facebook

"Укрзалізниця" заинтересована в повышении грузопотока, чтобы увеличить доходы компании, поэтому не будет повышать тарифы на грузоперевозки, заявил глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Я хочу забрать у автомобилистов грузы, для того чтобы дороги, которые построятся, не убивались, а я получал дополнительный доход. Но я не смогу получить дополнительный доход и забрать эти грузы, повышая тарифы. Я должен быть на рынке востребован со своими тарифами. И мы сейчас, с самого первого дня моей работы в "Укрзалізниці", организовали клуб грузоотправителей, с которыми ежемесячно собираемся и объясняем наши дальнейшие действия. Для того, чтобы мы были предсказуемыми и понятными для наших партнеров. И, таким образом, благодаря этому контакту мы и везем больше, и получаем больше дохода", – объяснил Жмак.

Он отметил, что "Укрзалізниця" должна прекратить субсидировать убыточные пассажирские перевозки за счет прибыльных грузовых, также компании необходимо избавиться от непрофильных активов.

"Укрзалізниця" – это логистическая компания, компания, которая должна перевезти груз из пункта А в пункт В. Все остальное не является нашим профильным бизнесом. Поэтому говорить о том, что грузовые перевозки должны субсидировать пассажирские, неправильно. Также очень большое количество объектов непрофильных гуманитарных у нас на балансе – больницы, санатории, лагеря, детские железные дороги. Все это содержится благодаря грузоперевозкам", – сказал глава компании Жмак.

Он сообщал в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.