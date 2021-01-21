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ПОЛИТИКА

Ляпина: Министерство экономики не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность "Укрзалізниці"

Предложение Министерства экономики Украины по списанию грузовых вагонов нерационально, потому что государство не должно заниматься хозяйственной деятельностью предприятий, заявила экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

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Ксения Ляпина: Все это выглядит очень странно и абсолютно нелогично
Ксения Ляпина: Все это выглядит очень странно и абсолютно нелогично
Фото: Ксенія Ляпіна / Facebook

Какие вагоны и когда списывать в зависимости от срока эксплуатации, должна решать сама "Укрзалізниця", а Министерство экономики не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, заявила в комментарии изданию Politeka экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

"Нет обоснования этого предложения и не может быть, потому что оно нерациональное. Если "Укрзалізниця" считает нужным списывать вагоны, то она должна сама обратиться с таким предложением. Это же хозяйственная деятельность. А все дело заключается в том, что железная дорога не спешит их списывать, потому что знает, что эти вагоны нужны, они в обращении. Поэтому все это выглядит очень странно и абсолютно нелогично, когда министерство пытается фактически осуществлять хозяйственную деятельность", – сказала Ляпина.

Она напомнила, что в прошлом году Госрегуляторная служба Украина не согласовала проект приказа, которым Министерство инфраструктуры планировало сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

"Проект приказа разработан без соблюдения ключевых принципов государственной регуляторной политики: целесообразности, адекватности, эффективности, сбалансированности, прозрачности и учета общественного мнения", – сказано в решении ведомства.

Министерство инфраструктуры опубликовало проект этого приказа 12 октября.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказывал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. Вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерение Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил в Facebook, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89 тыс. вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и, как следствие, коллапс в промышленности и агросекторе.

АО "Укрзалізниця" предложила компромиссное решение по ограничению срока службы полувагонов и зерновозов: ограничить 33 годами срок службы только для полувагонов, а срок службы зерновозов – продлить до 45 лет.

Однако глава Минэкономики Игорь Петрашко в начале декабря созвал закрытое заседание, на котором, как писал "Цензор.НЕТ", собирался в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. В результате появился альтернативный проект приказа, в котором требования бизнеса и "Укрзалізниці" были учтены лишь частично, отмечает издание.

Теги: Ксения Ляпина, Укрзалізниця, железная дорога, Министерство экономики, вагоны, Мининфраструктуры, Игорь Петрашко
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