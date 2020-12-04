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ГРС проводила тайные встречи без вагоностроителей и логистических компаний по вопросу списания вагонов – СМИ

Государственная регуляторная служба Украины встала на сторону владельцев старых вагонов в вопросе их списания, пишет УНИАН.

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ГРС блокирует списание устаревших вагонов и ставит под угрозу безопасность перевозок, пишет агентство
ГРС блокирует списание устаревших вагонов и ставит под угрозу безопасность перевозок, пишет агентство
Фото: drs.gov.ua

Государственная регуляторная служба (ГРС) под видом всесторонних консультаций с бизнесом по вопросу согласования приказа Министерства инфраструктуры Украины о списании старых вагонов и сокращении продленных сроков их эксплуатации проводила совещания только со стороной грузоотправителей и владельцев старого вагонного парка, утверждает агентство УНИАН.

Журналисты пишут, что ГРС блокирует списание устаревших вагонов "Укрзалізниці" и частных логистических операторов, чем ставит под угрозу безопасность как грузовых, так и пассажирских перевозок. Делается это, утверждают авторы, в интересах группы грузоотправителей, не заинтересованных в повышении стоимости перевозок, а также владельцев вагонов, "которые закупили подержанный подвижной состав и пытаются выжать из него все возможные соки".

Приказ Мининфраструктуры должен был стать логическим продолжением эмбарго, введенного ранее Кабмином на ввоз подержанных и списанных железнодорожных вагонов из России и других стран СНГ, где сроки эксплуатации такого подвижного состава, в том числе и продленные, существенно меньше, чем в Украине. До такого эмбарго украинские логистические компании и "Укрзалізниця" закупили более 20 тыс. таких вагонов, что привело к падению ставок аренды на подвижной состав и убыткам инвесторов, которые вложились в новую технику.

После запрета на ввоз таких вагонов участники рынка – логистические операторы и вагоностроительные заводы – потребовали у правительства определить график списания старых вагонов, которые уже находятся на территории Украины, а также усилить технические требования к допуску на колею старых вагонов, пишет УНИАН.

Проект приказа Мининфраструктуры должен был решить вопрос через постепенное выведение из эксплуатации старых вагонов, для каждого типа был разработан индивидуальный график снижения сроков продленной эксплуатации на 5–10 лет. Этот документ ГРС заблокировала неделю назад по формальным, как утверждает агентство, причинам – из-за якобы неправильных расчетов экономического влияния регуляторного акта на предпринимателей.

"Однако публично в ГРС не скрывают, что действуют в интересах одной из сторон сложившейся ситуации, а именно владельцев подержанных вагонов и грузоотправителей, – утверждает агентство. – Это уже далеко не первый случай, когда ГРС играет на стороне определенных бизнес-групп в вопросах, которые касаются железнодорожных перевозок. В частности, в сентябре СМИ сообщали, что регуляторная служба таким же формальным образом заблокировала повышение тарифов на перевозки порожних вагонов для УЗ в интересах крупного бизнеса".

После скандала вокруг решения ГРС по списанию вагонов стороны должны были сесть за стол переговоров, которые запланировали на эту неделю, совещание в Минэкономразвития инициировали премьер-министр и министр экономики Игорь Петрашко, на встречу были приглашены уже все стороны – ассоциации, логисты, вагоностроители и представители ГРС и Мининфраструктуры. УНИАН пишет, что чиновники ГРС на заседание просто не пришли. Ссылку на состоявшееся накануне совещание в самой ГРС агентство назвало отговоркой.

"Еще в марте президент Владимир Зеленский, а после него премьер и вице-премьер по развитию стратегических отраслей экономики поручали урегулировать вопрос в интересах вагоностроителей. Сейчас же получается, что Минэкономразвития во главе с Петрашко пытается эти распоряжения выполнить, а Госрегуляторная служба их саботирует", – добавляет УНИАН.

Теги: Укрзалізниця, вагоны, убытки, перевозки, Мининфраструктуры, грузоперевозки, Государственная регуляторная служба, Игорь Петрашко
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