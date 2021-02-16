Кроме обычных билетов, с помощью нового приложения "Укрзалізниці" можно будет купить проездные документы для льготных категорий пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

Новое приложение "Укрзалізниці" будет доступно уже в этом году Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" запустит новое приложение для покупки электронных билетов. Об этом 16 февраля заявил директор по информационным технологиям "Укрзалізниці" Владимир Резник, сообщает пресс-служба компании.

"Мы стремимся максимально диджитализировать все сервисы для наших клиентов. Сейчас выполняем работы по разработке нового приложения для покупки билетов. С его помощью можно будет удобно заказать через персональный гаджет билеты на поезд и сопутствующие услуги, перечень которых будем расширять", – сказал Резник.

Кроме обычных билетов, с помощью приложения можно будет купить проездные документы для льготных категорий пассажиров.

Новое приложение будет доступно в этом году для гаджетов, работающих на операционных системах Android и iOS.

Кроме того, компания планирует заменить дорогие устройства, которые сейчас используются для контроля и валидации электронных билетов, на обычные смартфоны.

"Обычный смартфон позволяет считывать QR-код, с помощью которого подтверждается легитимность билета и происходит контроль пассажиров поезда. При этом обычный смартфон в разы дешевле мобильных терминалов контроля документов, которые сейчас используются в поездах. Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующее мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном его использовании", – отметил Резник.

По данным "Укрзалізниці", с начала 2021 года онлайн было приобретено 2 млн билетов, это составляет 74% от общего объема реализованных проездных документов.

12 января "Укрзалізниця" запустила чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram.