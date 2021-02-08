Земельный налог, который платит "Укрзалізниця", необходимо ликвидировать, а деньги направить на инвестиционные проекты – эксперт

За счет высвобожденных от отмены денег "Укрзалізниця" сможет сделать капитальные инвестиции в обновление подвижного состава и в ремонт железнодорожных путей, значительная часть которых находится в критическом состоянии, заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Сергей Вовк: Этот налог не является естественным для "Укрзалізниці", поскольку и аналогичные виды транспорта не платят такие налоги Фото: cfts.org.ua

Налог на землю под железнодорожным полотном нужно отменить, эти средства должны быть направлены на обновление подвижного состава и инфраструктуры железной дороги. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Этот налог не является естественным для "Укрзалізниці", поскольку и аналогичные виды транспорта не платят такие налоги. И такие налоги отсутствуют в Европе. Поэтому его, безусловно, нужно ликвидировать", – сказал Вовк.

По его словам, за счет высвобожденных от отмены денежных средств "Укрзалізниця" сможет сделать капитальные инвестиции в обновление подвижного состава и в ремонт железнодорожных путей, значительная часть которых находится в критическом состоянии.

"Ресурс, который может высвободиться в результате уплаты этого налога – это более 4 миллиардов гривен. Его нужно вкладывать в обновление подвижного состава "Укрзалізниці", а не тратить на цели бюджета, где очень часто просто теряется эффективность этих средств и вообще непонятно, на что они расходуются", – считает Вовк.

По мнению эксперта, отмена налога на землю под железнодорожным полотном позволит "Укрзалізниці" улучшить финансовое положение и реализовать программу инвестиций, которая в прошлом году была провалена.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Глава компании Владимир Жмак говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн. По его словам, отменив земельный налог и сократив ряд расходов, компания может сэкономить $310 млн.