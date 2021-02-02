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Нардеп Савчук: Глава "Укрзалізниці" пытается проводить реформу, но без поддержки государства и правительства этот процесс растянется очень надолго

Глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак cможет реформировать предприятие, если он будет иметь поддержку на уровнях министерства и правительства, заявила внефракционный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

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Савчук: На уровне государственного бюджета выделена определенная сумма средств для того, чтобы закупали новые вагоны, но нет таких вещей, как электрификация и безопасность железнодорожных вокзалов
Савчук: На уровне государственного бюджета выделена определенная сумма средств для того, чтобы закупали новые вагоны, но нет таких вещей, как электрификация и безопасность железнодорожных вокзалов
Фото: mi100.info

Комплексно реформировать "Укрзалізницю" без поддержки со стороны государства невозможно, заявила внефракционный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук в комментарии "РБК-Украина".

"Уверена, что [глава правления "Укрзалізниці" Владимир] Жмак cможет хоть что-то реализовать, если он будет иметь поддержку на уровне министерства, на уровне правительства... Без поддержки государства и быстрых решений правительства это сделать практически невозможно", – считает она.

Одной из сфер, в которых перевозчику необходима помощь государства, политик назвала безопасность перевозок.

"Ключевая проблема в "Укрзалізниці" сейчас действительно политика безопасности, и она должна была здесь включать и государственную поддержку. На уровне государственного бюджета выделена определенная сумма средств для того, чтобы закупали новые вагоны, но нет таких вещей, как электрификация и безопасность железнодорожных вокзалов", – объяснила Савчук.

Она добавила, что пассажирские перевозки для "Укрзалізниці" убыточны, а местные советы не готовы за них платить, и в этом также нужно вмешательство государства.

"Электрические перевозки, за которые готовы платить местные советы, – это сами услуги, наиболее чувствительные вещи, которые требуют сейчас реагирования. Предлагаю сконцентрироваться и чтобы "Укрзалізниця" получила государственную поддержку в защите наиболее уязвимого населения. И тогда хотя бы эти изменения будут ощутимы больше незащищенным пользователям железной дороги, которые пользуются железнодорожными перевозками и такими междугородними перевозками", – подчеркнула Савчук.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Жмак говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, Владимир Жмак, перевозки, инфраструктура, Оксана Савчук
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