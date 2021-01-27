Рада создала временную следственную комиссию по проверке "Укрзалізниці"

В состав временной следственной комиссии по проверке "Укрзалізниці" вошли 13 народных депутатов, главой избрали нардепа от "Слуги народа" Юлию Гришину.

Верховная Рада на заседании 27 января создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проект постановления №3432 проголосовали 283 народных депутата.

В пояснительной записке сказано, что в 2019 году "Укрзалізниця" показала "наихудшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям деятельности".

"Резкое ухудшение производственной дисциплины, состояния безопасности движения поездов происходит с начала 2017 года по настоящее время. В период с 2018-го по настоящее время был принят ряд регламентных документов, по которым предприятие, имеющее стратегическое значение для национальной безопасности и обороны Украины, практически выведено под управление непрофессиональных иностранцев, а государство фактически потеряло возможность непосредственного управления", – считают инициаторы создания ВСК.

Среди заданий комиссии – проверка и оценка состояния "Укрзалізниці", проверка закупок, рациональности использования госимущества, профессионального соответствия членов правления и набсовета компании.

В состав ВСК вошли 13 надепов: девять от "Слуги народа" и по одному от фракций "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также групп "Довіра" и "За майбутнє". Главой комиссии избрали нардепа от "Слуги народа" Юлию Гришину, ее заместителем – депутата от ОПЗЖ Федора Христенко.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.