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Промышленники поддержали решение "Укрзалізниці" установить рыночные цены на использование грузовых вагонов – СМИ

Открытое письмо в адрес руководства "Укрзалізниці" подписали представители металлургических предприятий, горно-обогатительных комбинатов Украины, коксохимических предприятий Украины и производителей цемента.

Авторы письма напомнили, что на рынке железнодорожных грузоперевозок нет монополии
Авторы письма напомнили, что на рынке железнодорожных грузоперевозок нет монополии
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" своевременно и логично установила рыночные цены на использование вагонов для грузовых перевозок, об этом пишут представители предприятий ключевых украинских отраслей в открытом письме в адрес главы "Укрзалізниці" Владимира Жмака, сообщает "Главком".

Документ подписали представители металлургических предприятий, горно-обогатительных комбинатов Украины, коксохимических предприятий Украины и производителей цемента. Решение  "Укрзалізниці" о продаже услуги через открытые аукционы ProZorro они считают взвешенным.

Авторы письма напомнили, что на рынке железнодорожных грузоперевозок нет монополии, и доля владельцев частного подвижного состава превышает 60% парка в двух крупнейших сегментах грузовых вагонов – полувагонов и зерновозов.

"Вагонная составляющая железнодорожных перевозок" "Укрзалізниці" "была дерегулирована в 2018 году. Поэтому "Укрзалізниця", как и любой другой субъект хозяйствования, имеет право устанавливать такой уровень цен на предоставление услуг в своих вагонах, который считает целесообразным и экономически обоснованным, если это не сопровождается злоупотреблениями в монопольном сегменте перевозок – на сегодня это услуги инфраструктуры и локомотивной тяги, – подчеркнули подписанты. – Важно не допускать ситуацию, которая сложилась в 1-м полугодии 2020-го, когда около 30% парка полувагонов "Укрзалізниці" не были задействованы в грузовых перевозках. По нашим расчетам, простой только полувагонов из-за негибкой ценовой политики стоил "Укрзализниці" около 0,5 млрд грн".

Продажи через открытые аукционы ProZorro дали возможность уже во втором полугодии 2020 года уменьшить количество выведенных в запас полувагонов.

"Таким образом, предложенный "Укрзалізницею" подход, предусматривающий установление минимально допустимых цен на услуги грузовых вагонов с последующей продажей услуг вагонов через открытые аукционы (ProZorro и другие) является экономически целесообразным и способствующим развитию рынка железнодорожных перевозок", – отмечается в письме.

АО "Укрзалізниця" провело ряд аукционов на долгосрочное использование вагонов по рыночным ценам. Это позволило компании зафиксировать стоимость вагонов на высоком уровне, а также получить дополнительный доход и гарантии сохранности подвижного состава в рабочем состоянии.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Жмак говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, цены, вагоны, ProZorro, перевозки, реформа, грузоперевозки
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