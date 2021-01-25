Снижение цен за использование вагонов "Укрзалізниці" соответствует рыночной ситуации и является положительным фактором – "Арселор"

Сам рынок подтолкнул "Укрзалізницю" к решению снизить цены на вагоны, считает заместитель гендиректора "Арселор Миталл Кривой Рог" Владимир Ткаченко.

Владимир Ткаченко: Я думаю, что это шаг вперед к своим клиентам. И это шаг в правильном направлении Фото: 24tv.ua

Снижение "Укрзалізницею" цен за использование вагонов является положительным фактором и шагом вперед к своим клиентам. Об этом заявил изданию "ГОРДОН" заместитель гендиректора "Арселор Миталл Кривой Рог" Владимир Ткаченко.

"Рынок он в том и состоит, что есть разные предложения из разных источников. То, что "Укрзалізниця" сама причастна к тому, чтобы этот рынок существовал, и сейчас сама живет в нем – это, конечно, позитивный фактор. А то, что цены стали ниже и предложения стали ниже – это сам рынок подтолкнул к этому решению "Укрзалізницю", – сказал Ткаченко.

По его мнению, такое решение "Укрзалізниці" является шагом компании навстречу своим клиентам. Кроме того, он отметил, что новое руководство "Укрзалізниці" адекватно реагирует на ситуацию на рынке и потребности его участников.

"Руководство и руководитель "Укрзалізниці" [Владимир] Жмак очень адекватный человек, очень адекватный менеджер, опытный. И он чувствует, что и как нужно делать. Я думаю, что это шаг вперед к своим клиентам. И это шаг в правильном направлении", – добавил Ткаченко.

АО "Укрзалізниця" провело ряд аукционов на долгосрочное использование вагонов по рыночным ценам. Это позволило компании зафиксировать стоимость вагонов на высоком уровне, а также получить дополнительный доход и гарантии сохранности подвижного состава в рабочем состоянии.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Жмак говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.