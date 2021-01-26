Гибкая ценовая политика "Укрзалізниці" по собственным вагонам дает много позитивных сигналов рынку – Украинская международная торговая палата

Решение "Укрзалізниці" выставлять грузовые вагоны на аукцион позитивно воспринято грузоотправителями, которые привыкли скорее к постоянному повышению тарифов, чем к рыночному подходу, отметил вице-президент Украинской международной торговой палаты по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап.

"Укрзалізниця" показывает гибкую ценовую политику для своего парка вагонов и это демонстрирует готовность компании бороться за клиентов. Об этом заявил вице-президент Украинской международной торговой палаты по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап, пишет "РБК-Украина".

Такой подход "Укрзалізниці" дает много других положительных эффектов, в том числе обеспечивает наращивание доли в перевозках и постоянную и понятную прибыль, потому что цена аукционов значительно превышает текущие рыночные цены.

"Кроме того, данное решение позитивно воспринято грузоотправителями, которые привыкли скорее к постоянному повышению тарифов, чем к рыночному подходу со стороны "Укрзалізниці". Безусловно, в таком случае есть и недовольные – частные операторы. Однако я не вижу здесь никаких проблем – "Укрзалізниця" начала работать по рыночным принципам так же, как работают те компании", – сказал он.

Сиволап считает, что готовность "Укрзалізниці" к здоровой конкуренции может помочь компании привлечь тех грузоотправителей, которые сейчас предпочитают автомобильные перевозки.

"Автомобильные перевозки буквально наступали железной дороги на пятки. И рыночные цены на вагоны, которые сейчас предлагает "Укрзалізниця", это, по сути, конкурентный ответ автомобильным перевозчикам. Эффективный подход, который позволит компании сохранить и приумножить клиентов и удержать их, обеспечив комфортные условия работы. Таким образом, решение "Укрзалізниці" – это серьезное заявление, что компания реально готова бороться за клиентов, а не отставать", – подытожил эксперт.

АО "Укрзалізниця" провело ряд аукционов на долгосрочное использование вагонов по рыночным ценам. Это позволило компании зафиксировать стоимость вагонов на высоком уровне, а также получить дополнительный доход и гарантии сохранности подвижного состава в рабочем состоянии.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Жмак говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.