"Укрзалізниця" назначила восемь дополнительных поездов к 8 марта

В "Укрзалізниці" заявили, что сейчас самыми популярным направлением является Буковель.

"Укрзалізниця" назначила восемь дополнительных поездов к празднику 8 марта. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба компании.

"Самое популярное сейчас направление, которое является самым легким способом добраться до Буковеля, пополнится поездом №43 Киев – Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он будет отправляться из Киева в 19.06 и прибывать в Ивано-Франковск в 5.43 следующих суток. Из Ивано-Франковска отправление назначено на 4 и 8 марта в 21.55 с прибытием в Киев в 8.48", – говорится в сообщении.

По информации компании, также назначены следующие дополнительные поезда:

№235 "Киев–Ужгород", который курсировать 5 и 7 марта, в обратном направлении – 6 и 8 марта с отправлением из Киева в 20.28 и прибытием в Ужгород в 11.58 следующего дня, в обратном направлении отправление из Ужгорода назначено на 18.10, прибытие в Киев – на 8.40.

№168 Львов–Одесса – назначен на 8 марта с отправлением из Львова в 9.40 и прибытием в Одессу в 20.56, в обратном направлении отправление из Одессы в 9.37 и прибытие во Львов в 21.05.

№136 Одесса–Черновцы – по направлению в Черновцы назначен на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу – 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16.39 и прибытие в Черновцы в 10.00. В обратном направлении отправление в 15.35 и прибытие в Одессу в 10.01.

№249/250 Киев–Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15.09 и прибывать в Черновцы в 8.15. В обратном направлении с отправлением 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19.15 и прибытием в Киев в 12.30.

№197/198 Киев–Ковель. Он будет отправляться из Киева в 6.19 и прибывать в Ковель в 14.48. Из Ковеля отправление назначено на 11.27, а прибытие в столицу планируется в 20.45.

№72 Киев–Запорожье будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев – 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20.20, прибытие в Запорожье в 07.49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19.47 и прибывать в Киев в 7.04.

№779/780 Сумы–Киев–Винница будет курсировать 5 и 8 марта с отправлением из Сум в 5.26 и прибытием в Винницу в 13.11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13.46, прибытие в Сумы в 21.47.

"Не теряйте возможность отдохнуть от зимы, которая несколько задержалась, и бронируйте билеты в железнодорожных кассах или онлайн", – заявили в компании.