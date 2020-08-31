В Харьковской области полиция обнаружила крупный тайник с боеприпасами и взрывчаткой

Представители одной из общественных организаций использовали гараж в Харьковской области как тайник с боеприпасами, рассказали в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В Харькове гараж переоборудовали под тайник с боеприпасами Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України / Facebook

В городе Люботин Харьковской области полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. В нем хранились почти пять килограммов тротила, различные боеприпасы и почти 62 тыс патронов, сообщил в Facebook 31 августа департамент стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины.

В полиции сказали, что установили место тайника – гараж, которым длительное время пользовались представители одной из общественных организаций.

В подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа УЗРГМ и УЗИ, более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин и выстрел с осколочно-фугасным снарядом.

Кроме того, полицейские нашли 55 ящиков с патронами разного калибра и тротиловые шашки общим весом пять килограммов.

В полиции устанавливают происхождение изъятых боеприпасов и лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.