Во Львовской области задержали священника, который продавал оружие

Священник из Львовской области в 2018 году получил срок за незаконное обращение с оружием и был освобожден на испытательный срок, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Полиция провела обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей – по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия Фото: Національна поліція України / Facebook

Во Львовской области задержали священнослужителя, который в собственном доме организовал арсенал. Мужчину в 2018 году задерживали за незаконное обращение с оружием, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook 8 июля.

"Согласно приговору суда, мужчина был признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины он был освобожден от отбывания наказания с испытанием. Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправке по почте "товара" он использовал фиктивные анкетные данные", – отметили правоохранители.

Полиция провела обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей – по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия.

По информации правоохранителей, изъято восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

Решается вопрос о задержании 48-летнего жителя Львовской области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.