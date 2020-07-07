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В Ивано-Франковской области в "реабилитационных центрах" незаконно удерживали 40 человек – полиция

В Ивано-Франковской области группа злоумышленников организовала незаконные "реабилитационные центры", где удерживали людей якобы для лечения. Их лишь иногда выпускали во двор и отобрали все документы.

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В организации "реабилитационных центров" правоохранители подозревают группу мужчин выходцев из восточных областей
В организации "реабилитационных центров" правоохранители подозревают группу мужчин – выходцев из восточных областей
Фото: if.npu.gov.ua

6 июля в Ивано-Франковской области полицейские разоблачили сеть заведений, которые под вывеской реабилитационных центров для алко- и наркозависимых незаконно удерживали людей. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что в учреждениях незаконно и принудительно людей и "лечили" за деньги, полученные от близких родственников.

Данные учреждения размещались в частных домах. Управляющие "реабилитационными центрами" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения к медицинской сфере, отмечают в полиции.

В заведениях находилось около 40 человек, прибывших из разных областей Украины. Проживали удерживаемые в комнатах по несколько человек в условиях казарменного положения. Лишь иногда их выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением. Все документы, которые были у "пациентов" в наличии, отбирали и хранили без доступа. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также контролировались.

Полицейские провели по адресам домов обыски, во время которых изъяли учредительные документы, штампы и печати предприятия, документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", а также другие доказательства противоправной деятельности – расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, деньги, компьютерную технику и тому подобное. Также в помещении центра были выявлены лица, которые на момент обыска проходили принудительное лечение.

В организации "реабилитационных центров" правоохранители подозревают группу мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, выходцев из восточных областей, проживающих на территории Ивано-Франковской области.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Злоумышленникам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Теги: Украина, полиция, Ивано-Франковская область, реабилитация
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