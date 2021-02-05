1600 гранат, 60 пистолетов, 124 ящика патронов. В Мариуполе нашли огромный тайник с боеприпасами

Правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в заброшенном здании.

В Приморском районе Мариуполя в одном из заброшенных зданий обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Сообщается, что тайник нашли в ходе проверки оперативной информации.

В тайнике было более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2 тыс. осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, два крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5 мм.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: don.gp.gov.ua Фото: don.gp.gov.ua Фото: don.gp.gov.ua Фото: don.gp.gov.ua Фото: don.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры №1 начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители ищут лиц, устроивших тайник. Досудебное расследование продолжается.