1600 гранат, 60 пистолетов, 124 ящика патронов. В Мариуполе нашли огромный тайник с боеприпасами

В Приморском районе Мариуполя в одном из заброшенных зданий обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Сообщается, что тайник нашли в ходе проверки оперативной информации.
В тайнике было более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2 тыс. осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, два крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5 мм.
Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры №1 начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители ищут лиц, устроивших тайник. Досудебное расследование продолжается.