В Луганской области СБУ выявила два тайника с крупнокалиберными артиллерийскими снарядами

Обнаруженные в Луганской области тайники с боеприпасами были организованы на дне обмелевших водоемов, сообщает пресс-служба СБУ.

В Луганской области Служба безопасности Украины выявила два тайника с военными средствами поражения. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Один из тайников правоохранители нашли в Новоайдарском районе на берегу реки Айдар. В нем хранилось пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм.

Второй арсенал оружия правоохранители обнаружили на дне высохшего озера у села Старый Айдар Станично-Луганского района. Из тайника изъяли 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.

По данным правоохранителей, оба тайника были заложены в 2014–2015 годах. Правонарушители спрятали их под водой, однако из-за засухи арсеналы оружия оказались у поверхности почвы.

Изъятые из тайников боеприпасы были уничтожены.