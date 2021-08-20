СБУ заблокировала канал контрабанды на Донбассе, из которого финансировались боевики "ДНР"

Злоумышленнице сообщили о подозрении по статье о содействии деятельности террористической организации Фото: ssu.gov.ua

"Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема была под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию. После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, прибыль злоумышленников составила более $20 млн. Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали по адресам подставных фирм. Для документального "прикрытия" схемы организаторы привлекли как "партнера" контролируемое юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили в СБУ, соорганизатора преступной схемы поймали "на горячем", когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с "партнерами" о дальнейших незаконных поставках продукции на оккупированную территорию Донецкой области.

Во время обысков в офисных помещениях в Мариуполе Донецкой области и по месту временного проживания злоумышленницы, в Киеве, изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также бухгалтерская документация, касающаяся финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.