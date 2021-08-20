Прифронтовым территориям Донбасса зимой грозит гуманитарный кризис – ООН

Лубрани сказала, что в этом году гуманитарные учреждения системы ООН планируют поддержать 1,9 млн жителей из числа наиболее уязвимых слоев по обе стороны линии разграничения. Пока есть лишь 27% от необходимой суммы – около $45,4 млн, тогда как нужно $168 млн, уточнила она.

"Без финансирования, гуманитарного доступа и гарантий безопасности мы не можем добраться до пострадавших в результате вооруженного конфликта и обеспечить им предоставление помощи, без которой они могут погибнуть уже этой зимой. Речь идет о предоставлении им продуктов питания, лекарств, чистой воды, одеял, топлива для обогрева помещений и гигиенических наборов. Если финансирование не будет доступно, это означает, что мы сможем помочь менее чем половине людей из тех 1,5 млн человек, которым хотим помочь до конца 2021 года", – сказала Лубрани.

Гарсиа призвал доноров выделить хотя бы $49 млн – минимальную сумму, необходимую для финансирования неотложных проектов. По его словам, эти средства нужно собрать в течение ближайших пяти месяцев.

"Мы получаем помощь международного сообщества, она была очень щедрой в течение всех лет, начиная с 2014 года более $0,5 млрд в виде гуманитарной помощи было предоставлено Украине для смягчения страданий тех, кто пострадал в результате конфликта. Но если мы не получим больше денег, все мы – международное сообщество, партнеры-исполнители – все мы будем ответственны за огромный гуманитарный кризис. Поэтому мы еще раз обращаемся к донорам. Если мы получим деньги, сможем обеспечить школьными учебниками тысячи детей, продукты питания для более 33 тыс. человек, помочь 107 тыс. отремонтировать жилье, 36 тыс. пожилых людей предоставить воду и санитарные средства, помочь в оборудовании больниц с обеих сторон линии разграничения", – добавил он.