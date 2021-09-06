Боевики на Донбассе 5 сентября четыре раза открывали огонь

В частности, обстрелы велись у Золотого-4 и Водяного Луганской области, а также возле Широкино Донецкой области. На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала суток 6 сентября обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.