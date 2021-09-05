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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Москва сейчас очень серьезно задумывается о военной эскалации на Донбассе – Пионтковский

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Пионтковский: В ближайшие дни появятся новые "распятые мальчики"
Пионтковский: В ближайшие дни появятся новые "распятые мальчики"
Фото: wikipedia.org

Москва планирует эскалацию на Донбассе. Такое мнение проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский выразил в опубликованной 5 сентябре колонке для НВ.

Политолог связывает это со встречей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также об уходе Соединенных Штатов из Афганистана, что, по его мнению, подорвало позиции Вашингтона в мире.

"Есть много признаков, свидетельствующих о том, что Москва готовится к военной эскалации. Во-первых, сейчас наблюдается эйфория в стане врагов Америки, не только в Москве – в Пекине, в Тегеране. У них сложилось впечатление, будто они находятся в шаге от победы над ненавистным Западом, над западной цивилизацией, а Америка отступает", – написал он.

Политолог отметил, что противники США считают, что "осталось нанести только два удара – подчинить себе Тайвань и Украину, чтобы полностью продемонстрировать "ничтожество" и "убожество" Запада.

"Вот эти настроения очень распространены, и думаю, что Москва сейчас очень серьезно задумывается о военной эскалации на Донбассе. Кризис с мигрантами, организованный Лукашенко, – дополнительный фронт атаки на Запад. Их чартерными самолетами привозят из Сирии и Ирака. Это тоже часть войны, объявленной Западу", – объяснил Пионтковский.

По его словам, "Украина должна быть готова к серьезной военной эскалации".

"Уверяю, в ближайшие дни там появятся новые "распятые мальчики на Донбассе". Пропагандисты будут рассказывать о "жертвах украинских бомбардировок" и тому подобное. Например, уже в Горловке показали мальчика и девочку, якобы раненных украинцами. Это типичная подготовка к оправданию военной агрессии по стандартам немецкой операции в Глайвице и советской – в Майниле", – заявил Пионтковский.

Политолог обратил внимание, что по итогам встречи Байдена и Зеленского "нет никаких ссылок на Минские соглашения", в чем Пионтковский усматривает "самый главный провал для Москвы".

"Это то, чего добивались от Байдена не только [президент России Владимир] Путин, но и, надо сказать, [канцлер Германии Ангела] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон. В целом я считаю, что результаты визита в Вашингтон очень положительные для Украины", – написал Пионтковский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

24 июня 2021 года Зеленский заявил, что Минские договоренности "еле живы". Глава государства 1 сентября во время официального визита в Вашингтон сказал, что Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату.

Еще до завершения встречи Зеленский и Байден сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Теги: Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель, Джо Байден, Москва, Донбасс, Вашингтон, Горловка, агрессия, Андрей Пионтковский, Минские соглашения, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Эммануэль Макрон
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