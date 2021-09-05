Москва сейчас очень серьезно задумывается о военной эскалации на Донбассе – Пионтковский

Политолог связывает это со встречей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также об уходе Соединенных Штатов из Афганистана, что, по его мнению, подорвало позиции Вашингтона в мире.

"Есть много признаков, свидетельствующих о том, что Москва готовится к военной эскалации. Во-первых, сейчас наблюдается эйфория в стане врагов Америки, не только в Москве – в Пекине, в Тегеране. У них сложилось впечатление, будто они находятся в шаге от победы над ненавистным Западом, над западной цивилизацией, а Америка отступает", – написал он.

Политолог отметил, что противники США считают, что "осталось нанести только два удара – подчинить себе Тайвань и Украину, чтобы полностью продемонстрировать "ничтожество" и "убожество" Запада.

"Вот эти настроения очень распространены, и думаю, что Москва сейчас очень серьезно задумывается о военной эскалации на Донбассе. Кризис с мигрантами, организованный Лукашенко, – дополнительный фронт атаки на Запад. Их чартерными самолетами привозят из Сирии и Ирака. Это тоже часть войны, объявленной Западу", – объяснил Пионтковский.

По его словам, "Украина должна быть готова к серьезной военной эскалации".

"Уверяю, в ближайшие дни там появятся новые "распятые мальчики на Донбассе". Пропагандисты будут рассказывать о "жертвах украинских бомбардировок" и тому подобное. Например, уже в Горловке показали мальчика и девочку, якобы раненных украинцами. Это типичная подготовка к оправданию военной агрессии по стандартам немецкой операции в Глайвице и советской – в Майниле", – заявил Пионтковский.

Политолог обратил внимание, что по итогам встречи Байдена и Зеленского "нет никаких ссылок на Минские соглашения", в чем Пионтковский усматривает "самый главный провал для Москвы".

"Это то, чего добивались от Байдена не только [президент России Владимир] Путин, но и, надо сказать, [канцлер Германии Ангела] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон. В целом я считаю, что результаты визита в Вашингтон очень положительные для Украины", – написал Пионтковский.