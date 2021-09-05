США призвали Россию выполнять обязательства по Минским соглашениям

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году Фото: ЕРА

Американские дипломаты сделали такое заявление по случаю седьмой годовщины подписания Минского протокола, отмечается в сообщении.

"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", – заявили в посольстве.

США потребовали, чтобы Россия освободила незаконно удерживаемых лиц и позволила миссии ОБСЕ мониторить ситуацию на украинско-российской границе.