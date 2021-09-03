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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жест доброй воли остался без ответа". В МИД РФ прокомментировали намерение не продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

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Захарова: Украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу РФ с должным уважением
Захарова: Украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу РФ с должным уважением
Фото: Мария Захарова / Facebook

Россия считает нецелесообразным продлевать после 30 сентября мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной. Об этом 3 сентября заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского ведомства.

"Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу РФ с должным уважением. Поскольку за семь лет своей деятельности группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России на Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках Минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер", – утверждает Захарова.

По ее словам, деятельность группы представителей ОБСЕ не оказывала позитивного влияния на урегулирование конфликта на Донбассе.

"РФ неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа. Стало очевидным, что деятельность группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно. Российская сторона признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину", – сказала спикер МИД РФ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Миссия ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации в этих КПП, а также о передвижениях через границу.

В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины. 

Киев после этого выступил за продление работы миссии в пунктах пропуска пропуска "Гуково" и "Донецк" после истечения действия срока ее мандата. 

2 сентября Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене объявила, что не будет поддерживать консенсус по продлению мандата миссии.

В МИД Украины это расценили как саботаж Минских договоренностей.

Теги: Россия, Донецк, Украина, ОБСЕ, военные, боевики, Гуково, Минские соглашения, Мария Захарова, война на Донбассе
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