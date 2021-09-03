"Жест доброй воли остался без ответа". В МИД РФ прокомментировали намерение не продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Захарова: Украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу РФ с должным уважением Фото: Мария Захарова / Facebook

"Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу РФ с должным уважением. Поскольку за семь лет своей деятельности группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России на Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках Минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер", – утверждает Захарова.

По ее словам, деятельность группы представителей ОБСЕ не оказывала позитивного влияния на урегулирование конфликта на Донбассе.

"РФ неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа. Стало очевидным, что деятельность группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно. Российская сторона признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину", – сказала спикер МИД РФ.